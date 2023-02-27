Altin Merlaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Altin Merlaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Altin Merlaku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Altin Merlaku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Altin Merlaku 7 Mart 1993 tarihinde Klinë şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Altin Merlaku Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına 31 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Altin Merlaku'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Altin Merlaku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Altin Merlaku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Altin Merlaku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Altin Merlaku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında KF Drenica

1 Temmuz 2017 yılında FC Besa

5 Ocak 2018 yılında FC Llapi

31 Temmuz 2018 yılında KF Dukagjini

Altin Merlaku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Altin Merlaku şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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