Altın Nota Beste Yarışması'nda finale kalan eserler açıklandı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Altın Nota Beste Yarışması'nda finale kalan 10 eser açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği 4'üncü Altın Nota Beste Yarışması'nda finale kalan 10 eser, düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Muratpaşa ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik, proje koordinatörü Şafaknur Yalçın ile jüri üyeleri Coşkun Sabah, Turhan Taşan, Ali Şenozan, Aydemir Tuncer, Göksel Baktagir ve Mahmut Oğul katıldı. Türk Sanat Müziği'ne özgün ve nitelikli eserler kazandırarak, yeni bestecilerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya 439 eser başvurdu. Jürinin yaptığı değerlendirme sonunda 10 eser finale kaldı. Yarışmanın finali 20 Şubat'ta Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda yapılacak. Final sonunda birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin 500 TL ödül verilecek. Diğer finalistlere ise mansiyon ödülü olarak 2 bin TL verilecek.

'UNUTULMAK ÜZERE OLAN TÜRK MÜZİĞİ'Nİ HATIRLATTIK'

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik, 4 yıl önce düzenlenmeye başlanan Altın Nota Beste Yarışması'nın önemli bir aşama kaydettiğini söyledi. Çelik, "Bu yarışma, unutulmak üzere olan Türk Müziği'ne çok büyük katkılar koyan bir yarışma oldu. Türk Sanat Müziği'ne yeni ve nitelikli besteler kazandırmak, bestekarları yeni eserler üretmeye teşvik etmek ve Türk Müziği repertuarını geliştirmek adına çıkılan bu yolda, yarışmaya olan ilgi ve üretilen yeni eserler, ne kadar doğru bir iş yapıldığını da sanat severlere göstermiş oldu" dedi.

'ESERLERİMİZ, BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE BELİRLENDİ'

Proje koordinatörü Şafaknur Yalçın ise yarışmanın diğer bir adının ise "Notalya" olduğunu belirterek, "Yarışmamızın ön eleme aşaması, bugün belediyemizce kayıt alınarak gerçekleşti. Jüri üyelerimiz, 439 eser arasından finale layık görülen 10 eseri büyük bir titizlikle belirledi. Hepsinin kamera kaydı yapıldı" dedi.

FİNALE KALAN 10 ESER

Finale kalan 10 eserin bestekarları ve söz yazarları ise şöyle:

Saçların mı Gözlerin mi Unuttuğum Neydi Sende (Bestekar: Ziya Levent Topçuoğlu - Söz Yazarı: İsmet Tahtacıoğlu)

Ansızın Karşımda Seni Bulunca (Bestekar: Kemal Külah - Söz Yazarı: Arzu Sabakan Kabukçu)

Gözlerinde Mutluluklar Parlıyor (Bestekar: Yaşar Abrur - Söz Yazarı: Hüseyin Balkancı)

Ne Zaman ki Bir Sevda Çalar Kapımı (Bestekar: Salih Berkmen - Söz Yazarı: Enes Hanpa)

Gel Artık Sevgilim Ne Olursan Gel (Bestekar: Korkut Samancı - Söz Yazarı: Hüseyin Balkancı)

O Kadar Güzelsin ki (Bestekar: Şeyda Sevinçli - Söz Yazarı: Nedim Saatçioğlu)

Geçen Yıl Bu Zamanlar Aylardan Aralıktı (Bestekar: Süleyman Burhan Atik - Söz Yazarı: Rüştü Okyar)

Yağmurlu Bir Günde Çıksam Karşına (Bestekar: Hüseyin Soysal - Söz Yazarı: Berran Yalçın)

Yağmurun Ardından Güneş Doğarken (Bestekar: Cemil Şensever - Söz Yazarı: Rüştü Okyar)

Çok mu Erken Bitti Bilmem Maceramız Sevgilim (Bestekar: İsmet Tahtacıoğlu - Söz Yazarı: İsmet Tahtacıoğlu)

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DHA