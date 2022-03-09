Altın piyasaları coştu bir kere, tutana aşk olsun! Gram altın rekorları alt üst ediyor, yatırımcının gözü rakamlarda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın piyasaları coştu bir kere, tutana aşk olsun! Gram altın rekorları alt üst ediyor, yatırımcının gözü rakamlarda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle altın piyasalarında yaşanan hareketlenme sürüyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken gram altın 950 TL seviyelerinde güne başladı. Son durumu merak edenler için 9 Mart 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...