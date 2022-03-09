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  3. Altın piyasaları coştu bir kere, tutana aşk olsun! Gram altın rekorları alt üst ediyor, yatırımcının gözü rakamlarda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın piyasaları coştu bir kere, tutana aşk olsun! Gram altın rekorları alt üst ediyor, yatırımcının gözü rakamlarda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle altın piyasalarında yaşanan hareketlenme sürüyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken gram altın 950 TL seviyelerinde güne başladı. Son durumu merak edenler için 9 Mart 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın piyasaları coştu bir kere, tutana aşk olsun! Gram altın rekorları alt üst ediyor, yatırımcının gözü rakamlarda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 9 Mart 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...