Altın piyasalarında dalgalı seyir! Düşüşe geçen gram ve çeyrek altın yükseliş ivmesi arıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın piyasalarında dalgalı seyir! Düşüşe geçen gram ve çeyrek altın yükseliş ivmesi arıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Rusya - Ukrayna müzakereleri küresel piyasalarda pozitif bir hava oluşmasını sağlarken altın fiyatları da bu durumdan nasibini aldı. ONS altın dün 1900 doların altına düşmesi sonrası yeniden yükselirken gram altında tekrar 900 TL'nin üzerine çıktı. Son durumu merak edenler için 30 Mart 2022 Çarşamba altın fiyatları...