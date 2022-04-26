Altın piyasası darmadağın oldu, ONS altın 1902 dolara indi, gram altın düştükçe düştü! Yatırımcı neye uğradığını şaşırdı! İşte güncel altın fiyatları
Altın piyasası darmadağın oldu, ONS altın 1902 dolara indi, gram altın düştükçe düştü! Yatırımcı neye uğradığını şaşırdı! İşte güncel altın fiyatları
FED'in para politikasında sıklaştırma beklentisi altın piyasalarında değişime neden olurken fiyatlardaki yükseliş ve düşüşler sürüyor. ONS altın 1902 dolar seviyelerine kadar inerken gram altın ise 905 TL seviyelerine kadar indi. İşte 26 Nisan 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları...