Altın Portakal Film Festivali Kortej kapsamında trafiğe kapanacak yollar

Altın Portakal Film Festivali Kortej Geçişi kapsamında Antalya'da bazı yollarda trafik kontrollü olarak sağlanacak.

26 Ekim 2019 Tarihinde Antalya Altın Portakal Film Festivali ile ilgili, kortej geçişi sırasında, Antalya Spor Kavşağından Sakıp Sabancı Bulvarı trafik kontrollü olarak verilecek. Kortej geçişi sırasında Antalya Spor Kavşağından, Sakıp Sabancı Bulvarı, Yüzüncü Yıl Bulvarı, Yüzüncü Yıl Kavşağı Sağa Dönüş, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi, Atatürk Caddesi, Karalioğlu Parkı arası trafik kontrollü olarak sağlanacak.

28 Ekim 2019 Pazartesi günü Akdeniz Bulvarında yapılacak olan Fener Alayı ile ilgili olarak, Saat 14:00'dan itibaren Antalya Spor Kavşağından Akdeniz Bulvarı İstikametine trafik akımı verilmeyecek. 29 Ekim 2019 Cumhuriyet Bayramı Korteji ile ilgili olarak, Falez Kavşağından, Cumhuriyet Meydanı istikametine, 14:00'dan itibaren trafik verilmeyecek. Konyaaltı Caddesine bağlanan tüm yollar ve sokaklar trafiğe kapatılacak. 29 Ekim 2019 saat 20:00'da yapılacak olan konserde Cumhuriyet Meydanına çıkan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır.

Kaynak: İHA