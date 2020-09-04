57. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde yarışacak ve Türkiye'de ilk kez beyaz perde ile buluşacak 12 kısa film ve 10 belgesel film belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3-10 Ekim'de gerçekleştirilecek Altın Portakal Film Festivalinde yarışacak kısa film ve belgesel filmler belli oldu. Toplamda 90 bin lira maddi desteğin sağlanacağı yarışmaların kazananları, 10 Ekim'de düzenlenecek kapanış ve ödül töreninde belli olacak.

12 KISA METRAJ FİLM

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışmasında, 206 başvuru arasından seçilen 12 film yer alacak.

Jürilerin kararına göre bu yıl festivalde; Mahsum Taşkın'ın "Binbir Gece Masalları", Fehmi Öztürk'ün "Bir Annenin Sonatı", Melik Kuru'nun "Biz Bir Aileyiz", Emre Birişmen'in "Buhar", Haydar Taştan'ın "Cengiz", Can Deniz Atıcı'nın "Kara Kutu", Esme Madra'nın "Sarı, Siyam, Kanocular ve Ev Sahibi", Burcu Görgün Toptaş'ın "Kırk Mum", Irmak Karasu'nun "Mamaville", Ayris Alptekin'in "Ondan Bahsetmiyorum", Malaz Usta'nın "Sürgünde Bir Yıl" ve Murat Uğurlu'nun "Tapınak" adlı kısa filmleri gösterilecek.

Bu filmler, 20 bin lira tutarındaki En İyi Kısa Film Ödülü ve 10 bin liralık Jüri Özel Ödülü için yarışacak.

10 BELGESEL FİLM YARIŞACAK

İlk gösterimi Antalya'da yapılacak, yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışmasına bu yıl 46 başvuru yapıldı.

Seçici kurul, 46 belgesel film başvurusu arasından yarışmaya katılacak 10 belgesel film seçti.

Buna göre yarışmaya devam edecek belgesel filmler şu şekilde: Zeynep Dadak'ın "Ah Gözel İstanbul", Pervin Metin Candan'ın "Bir 'Sinema Paradiso' Hikayesi", Stella Sema Yeşiltaç'ın "Eğer Ruh Donarsa...", Metin Akdemir'in "Hayalimdeki Sahneler", Deniz Tortum'un "Maddenin Halleri", Serdar Kökçeoğlu'nun "Mimaroğlu", Eytan İpeker'in "Miss Holokost Survivor", Sidar İnan Erçelik'in "Rüzgâr Tayı", Metin Avdaç'ın "Tipi" ve Selin Şenköken'in "Yangın Yerinde Orkideler".

Yarışmada yer alan 10 belgesel arasından bir filme ana jürinin değerlendirmesi sonucunda 40 bin lira değerindeki En İyi Belgesel Film Ödülü, bir başka filme de 20 bin liralık Jüri Özel Ödülü verilecek.

Ulusal Kısa Metraj ve Ulusal Belgesel Film Yarışmasında yer alacak filmlere, festival danışmanı, akademisyen ve sinema yazarı Ahmet Gürata, sinema yazarı Senem Erdine ile Antalya Altın Portakal Film Festivali Kısa ve Belgesel Film Yarışmaları Koordinatörü, yapımcı Engin Palabıyık'tan oluşan seçici kurul karar verdi.

Her iki türden yarışmayı değerlendirecek ana jüriler ise ilerleyen günlerde duyurulacak.