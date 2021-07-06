Altın psikolojik seviyeyi aşarak güne başladı! 6 Temmuz 2021 Salı altın fiyatları ne kadar? Bugün çeyrek altın, gram altın kaç TL? Ekonomi haberleri: Altın fiyatları 6 Temmuz 2021 Salı gününe yükselişle başladı. Gram altın tekrar psikolojik seviye olan 500 TL'nin üzerinde güne başladı. Son durumu merak edenler de Bugün çeyrek altın, gram altın kaç TL? 6 Temmuz 2021 Salı altın fiyatları ne kadar? İşte fiyatlardaki son durum haberimizde...

1 15 Ekonomi haberleri: Vatandaşların önemli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının günlük değişimi haftanın ikinci günü olan 6 Temmuz 2021 Salı gününde araştırılıyor. Fiyatlardaki son durumu haberimizde bulabilirsiniz...