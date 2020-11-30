Vatandaşların yatırım araçlarından olan altın fiyatlarındaki değişimler sürüyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana düşüşe geçen gram altın 450 TL'nin altında güne başladı. Altın fiyatlarındaki son durum hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de 1 gram altın kaç TL? Gram, çeyrek, tam altın ne kadar? 30 Kasım 2020 Pazartesi altın fiyatları | Altın uzman yorumu konularını araştırıyorlar. İşte detaylar...

30 KASIM 2020 PAZARTESİ GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI

Alış: 448,01 TL

Satış: 448,13 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

30 KASIM 2020 PAZARTESİ ÇEYREK ALTIN NE FİYATI KADAR?

Alış: 729,00 TL

Satış: 738,70 TL

30 KASIM 2020 PAZARTESİ ALTIN (ONS) NE KADAR?

Alış: 1,778, 60 dolar

Satış: 1,778,99 dolar

30 KASIM 2020 PAZARTESİ 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

Alış: 408,00 TL

Satış: 411,00 TL

30 KASIM 2020 PAZARTESİ CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Alış: 2 bin 916,70 TL

Satış: 2 bin 947,40 TL

30 KASIM 2020 PAZARTESİ YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1,457,60 TL

Satış: 1,484,20 TL

30 KASIM 2020 PAZARTESİ SALI REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 2 bin 949,17 TL

Satış: 2 bin 980,35 TL

30 KASIM 2020 PAZARTESİ SALI KULPLU REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 2 bin 954,29 TL

Satış: 2 bin 985,60 TL

30 KASIM 2020 PAZARTESİ 22 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 406,26 TL

Satış: 421,97 TL

30 KASIM 2020 PAZARTESİ 18 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 198,84 TL

Satış: 230,80 TL

30 KASIM 2020 PAZARTESİ 14 AYAR ALTIN NE KADAR?

Alış: 251,43 TL

Satış: 291,84 TL

30 KASIM 2020 PAZARTESİ KAPALI ÇARŞI ZİYNET 2,5 NE KADAR?

Alış: 7 bin 198,62 TL

Satış: 7 bin 322,22 TL

30 KASIM 2020 PAZARTESİ KAPALI ÇARŞI ZİYNET 5'Lİ NE KADAR?

Alış: 14 bin 555,15 TL

Satış: 14 bin 856,63 TL

Not: Fiyatlar gün içinde değişime uğramaktadır.

ALTIN UZMAN YORUMU

Altın fiyatlarındaki son durumu değerlendiren uzmanlar, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşının bulunmasının küresel ekonomiyi destekleyeceğini ve normalleşme sürecini hızlandıracağını ifade ediyor. Uzmanlara göre gram altındaki düşüş devam edecek. Fiyatların gelişmelere göre 438 TL'ye kadar gerileyebileceği ifade ediliyor.

ALTIN NEDİR?

Altın geçmişten günümüze kadar insanların kullandığı değerli metallerin başında yer alır. Bozulmaması, parıldaması ve az bulunur olması sebebiyle her dönemde talep edilen bir metal olmuştur. Aslında altın doğada oldukça yaygın bulunur fakat yüzde oranlarının çok düşük bulunması sebebiyle, verimli işletmeciliğe uygun lokasyonlara nadir rastlanır.

Altın Birincil yataklar ve ikincil yataklar olarak ikiye ayrılır. Birincil yataklar genelde kuvars bakımından zengin kayalardan meydana gelmektedir. Bu kayalar, gümüş ve altın tellürürlerin (silvanit, kadaverit, krennerit, petzit, vb.) yanı sıra, çeşitli sülfürler (pirit, blend, stibit, galen, vb.) de içerir. İkincil yataklar birincil yatakların aşınmasından kaynaklanan alüvyon kökenli çökellerdir ve boyları milimetrenin 1/100 ünü geçmeyen altın tanecikleri, yoğunlukları nedeniyle toplaşarak, 25-30 kilogramlık kütleler oluşturabilir.

ALTIN NASIL ÇIKARTILIR?

Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için minerallere, mekanik ya da kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme ya da yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine başvurulabilir. Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle malgamaladan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme). Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır. Metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür ya da sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın minarellerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir. Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır ve yabancı metaller çamur içinde toplaşır.

ALTIN NERELERDE KULLANILIR?

Altının parıldaması, az bulunur olması, işlenmesinin nispeten kolay olması onu çekici bir metal haline getirmektedir. Bu sebeple altın tarih boyunca mücevherat olarak kullanılmıştır. Altın dozajı gramlarla da olsa; yiyecek ve içecek için altın kullanımı, yatırım aracı olarak altın kullanımı, ilaç olarak altın kullanım ve endüstriyel alanda altın kullanımı gibi birçok alanda kullanımı bulunmaktadır.