Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde, İranlı yönetmen Mahdi Zamanpore'nin hazırladığı "Asak/Taş İşçisi" adlı belgesel birincilik ödülüne layık görüldü.

Safranbolu Belediyesi tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin ödül töreni Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Turizm Fakültesi'nin konferans salonunda düzenlendi. Festival kapsamında Mahdi Zamanpore'nin hazırladığı taştan ekmeğini çıkartan yaşlı bir adamın hayatını anlatan "Asak/Taş İşçisi" isimli belgesel birincilik ödülüne layık görülürken, Tevfik Şenol'un hazırladığı "Değişen Şehirler" isimli belgesel ikinci, Ebru Çakırkaya'nın hazırladığı "Son Kabileler" isimli belgesel ise üçüncü oldu. Ünlü senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu'na "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verildi Ödülü rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Türker İnanoğlu adına Serpil Akıllıoğlu aldı.

Sanatçı Müjdat Gezen, Türker İnanoğlu'nun memleketi Safranbolu'ya iletişim fakültesi yaptırdığına dikkat çekerek, "Türker abi gerçekten bu meslekten kazandığını bu mesleğe yatıran ender insanlardan biridir. Benim için çok önemli ve değerlidir." dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Festival biter bitmez bir sonraki festivalin çalışmalarına hemen başlayacağız. Göreceksiniz ki açılacak olan iletişim fakültesi, sinema televizyon bölümü, bitecek olan kültür merkezimizden sonra Safranbolu gerçekten belgesellerin başkenti, kültür ve sanatın da başkenti olacak." diye konuştu.

EDİP AKBAYRAM KONSERİ

Festivalin kapanışında sanatçı Edip Akbayram konser verdi. Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konserde yaklaşık 10 bin kişi ünlü sanatçının türkülerine eşlik etti. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, konser sonunda Edip Akbayram'a Safranbolu evi maketi hediye etti.

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DHA