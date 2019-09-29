Altın Safran Festivali’nde Edip Akbayram rüzgarı esti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde ünlü sanatçı Edip Akbayram sevenleri ile bir araya geldi.

UNESCO Düya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ünlü sanatçı Edip Akbayram konseri ile sona erdi. "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen festival kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Mısak-i Milli Demokrasi Meydanı'nı dolduran sevenlerine unutulmaz saatler yaşattı. Birbirinden güzel parçalarını vatandaşlarla birlikte söyleyen Akbayram'a Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından kenti temsil eden hediye verilmesinin ardından konser sona erdi.

Kaynak: İHA