Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, OVP beklentilerini sıraladı ve uyardı: Üç önemli dayanak!

Piyasa ve ekonomik veriler ve altın döviz konusunda yaptığı yorum ve analizlerle bir çok ekonomik çevrelerin taktirini kazanan İslam Memiş, hükümetin Orta Vadeli Program (OVP) hakkında çok önemli uyarılarda bulunarak vatandaşları uyardı.

TV100’deki yazısında “Orta Vadeli Program, bütçe sürecini başlatarak stratejik amaçlar temelinde kamu politikaları ve uygulamalarını şekillendirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirecektir. Orta Vadeli Program’ın önceliği enflasyon olacak. Sunumda enflasyona sık atıfta bulunmasını bekliyorum” diyen İslam Memiş, 3 başlığa dikkat çekti.

ÜÇ ÖNEMLİ DAYANAK

“Üç önemli dayanağı takip edeceğiz.

1- Para Politikası

2- Maliye Politikası

3- Yapısal Reform

Elinde dolar tutan yatırımcıları bugüne dek sık sık uyardığını belirten Piyasa uzmanı İslam Memiş, Youtube’da yaptığı son değerlendirmede yeni rakam verdi. İşte, İslam Memiş altın ve dolar yorumu…

Finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırım araçlarındaki gelişmeleri değerlendirdi, önümüzdeki süreçte yaşanabileceklere dair tahminlerini dile getirdi. Elinde dolar tutan vatandaşları rakam vererek uyardı.

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İslam Memiş’in kişisel Youtube kanalında yaptığı değerlendirme şöyle:

İSLAM MEMİŞ ALTIN VE DOLAR YORUMU

Özellikle bu hafta için bir yol haritamız vardı. Dolar endeksinin gerileyebileceğini ifade etmiştim. Borsa’da ciddi bir ralli süreci devam ediyor, ancak yaklaşık bir aydır bütün videolarımda sık sık özellikle 22 Haziran’da elimde yüzde 50 bir param kalmıştı, bunu da konut alarak değerlendirdiğimi söylemiştim. Kira geliri benim için daha önemli olduğu için ben elimdeki parayı 1+1 almak için daha avantajlı olduğunu belirtmiştim.

Borsa İstanbul’da sağlıklı düşüşler, teknik olarak düzeltmeler olmadıkça giriş yapmayacağını ifade etmiştim. 7 bin, 6 bin 950 seviyelerinin altına sarkmadıkça riskli gördüğümü de ifade ettim. Kar satışlarına karşı yerli yatırımcıların oldukça duyarlı olması gerektiğini, geçen yılki gibi bir senaryoyla karşı karşıya kaldığımızı da ifade etmek isterim.

BENİ ENDİŞELENDİREN DURUM…

Geçen yıl malum Borsa İstanbul 100 Endeksi yüzde 195’lik bir getiri sağlayarak bütün yatırımcıları bu tarafa sokmuştu ve özellikle kulaktan dolma bilgilerle bu tarafta olan yatırımcısının da biraz daha zarar etme olasılığından bahsetmiştik.

Seçimden önce, 1 Ocak 2023 tarihinde diyelim yüzde 29.5 civarında yabancı yatırımcı sayımız vardı. Seçimlerden önce yüzde 27 civarına kadar geriledi. Daha sonra seçimlerden sonra yabancı yatırımcı sayısı yüzde 31’e kadar yükseldi. Ancak beni endişelendiren durum, beni risklere karşı biraz daha korumama neden olan sebep yüzde 65 civarında bir yabancı yatırımcımız vardı.

Seçimlerin bitmesine rağmen, siyasi istikrarın halen devam etmesine, belirsizliğin ortadan kalkmasına rağmen Borsa’da yüzde 31 yabancı yatırımcı sayısı bana çok düşük gelmekte.

UYGUN ZEMİN OLUŞTU

Dolar/TL kuru 26.71 seviyesinde. Yatay, sakin bir şekilde beklemeye devam ediyor. Serbest piyasalarda yine açık bir piyasa var. Burada bir anormallik yok. Euro/dolar paritesinde 1.0750 seviyesini destek seviyesi olarak ifade etmiştim.

1.0770 seviyesinden döndü. Elinde dolar bulunduran arkadaşlarımızı sık sık uyarmaya gayret gösterdim. Elinde dolar varsa pariteye giriş yapmak için uygun bir zemin oluştu.

Şu an euro/dolar paritesi 1.0932 seviyesinde. 2 puanlık bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Buradaki dengelenme çabasını gözlenmeye sürdüreceğim ama 1.10 seviyesinin altı benim için ‘düşük’ olmaya devam edecek.

GRAM ALTIN/TL’DE YÖN YUKARI

Gram altını ekranlarda 1667 lira olarak görüyorsunuz. Yüzde 1 olarak görüyorsunuz. Serbest piyasaya odaklanmak zorundayız. Gram altın fiyatı 1700-1710 lira aralığında şu an itibariyle, bugün biraz toparlandı. Ons altından destek gördü gram altın/TL fiyatı. Beklentim pozitif yönde devam ediyor.

Merkez Bankası’nın agresif faiz artırımından sonra kısa vadeli bir çekilme oldu. O videolarımda ifade ettim 1700 lira altındaki gram altın seviyesi kalıcı değil diye. Elinde TL bulunduran, döviz bulunduran, altın yatırımı yapmak isteyenlere buraların bir fırsat olduğunu ifade etmiştim. Gram altın/TL’de yön yukarı arkadaşlar.

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