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  3. Altın vitesi beşe taktı uçuyor! Gram altın şahlandı, ONS fiyatları şaşkına çevirdi! İşte 8 Mart 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın vitesi beşe taktı uçuyor! Gram altın şahlandı, ONS fiyatları şaşkına çevirdi! İşte 8 Mart 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları

8 Mart 2022 Salı günü, ONS altında yaşanan yükseliş tam gaz devam ederken, gram altın da şahlanmaya başladı. Gram altın 940 TL zincirini kırarken son durumu merak edenler için 8 Mart 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın vitesi beşe taktı uçuyor! Gram altın şahlandı, ONS fiyatları şaşkına çevirdi! İşte 8 Mart 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları 1115

Yatırımcıların en çok tercih ettiği birikim aracı olan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Altındaki yükseliş yatırımcıların ağızlarını kulaklarına getirirken, birikim için yeni planlar yapanları hayal kırıklığına uğrattı. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 8 Mart 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...