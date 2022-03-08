Altın vitesi beşe taktı uçuyor! Gram altın şahlandı, ONS fiyatları şaşkına çevirdi! İşte 8 Mart 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları

Yatırımcıların en çok tercih ettiği birikim aracı olan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Altındaki yükseliş yatırımcıların ağızlarını kulaklarına getirirken, birikim için yeni planlar yapanları hayal kırıklığına uğrattı. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 8 Mart 2022 Salı serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...