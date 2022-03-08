Altın vitesi beşe taktı uçuyor! Gram altın şahlandı, ONS fiyatları şaşkına çevirdi! İşte 8 Mart 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın vitesi beşe taktı uçuyor! Gram altın şahlandı, ONS fiyatları şaşkına çevirdi! İşte 8 Mart 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları
8 Mart 2022 Salı günü, ONS altında yaşanan yükseliş tam gaz devam ederken, gram altın da şahlanmaya başladı. Gram altın 940 TL zincirini kırarken son durumu merak edenler için 8 Mart 2022 serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...