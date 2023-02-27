Altin Vojvoda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Altin Vojvoda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Altin Vojvoda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Altin Vojvoda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Altin Vojvoda 15 Haziran 1997 tarihinde Skenderaj şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Altin Vojvoda Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Drenica futbol takımında oynamaktadır. KF Drenica takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Altin Vojvoda'nin KF Drenica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Altin Vojvoda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Altin Vojvoda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Altin Vojvoda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Altin Vojvoda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında KF Drenica

11 Temmuz 2020 yılında KF Vjosa

10 Temmuz 2021 yılında KF Arbëria

13 Ağustos 2022 yılında KF Drenica

Altin Vojvoda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Altin Vojvoda şuan KF Drenica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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