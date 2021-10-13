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  3. Altın yatırımcısı köşeyi döndü! Fiyatlar aldı başını gitti! İşte 13 Ekim 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın yatırımcısı köşeyi döndü! Fiyatlar aldı başını gitti! İşte 13 Ekim 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları

Son günlerde Euro ve Dolar'da yaşanan fiyat artışları altına da yansıdı. Üst üste yaşanan fiyat yükselmelerinin ardından yatırımcı da güncel altın fiyatlarını merak etmeye başladı. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? 13 Ekim 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın yatırımcısı köşeyi döndü! Fiyatlar aldı başını gitti! İşte 13 Ekim 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

Türkiye'nin en çok tercih edile yatırım araçlarından biri olan altının fiyatlarındaki artış vatandaşın ilgisinin artmasına neden oldu. Güncel altın fiyatlarını merak eden vatandaşlar 13 Ekim 2021 Çarşamba gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. 13 Ekim 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte fiyatlar...