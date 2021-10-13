Altın yatırımcısı köşeyi döndü! Fiyatlar aldı başını gitti! İşte 13 Ekim 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın yatırımcısı köşeyi döndü! Fiyatlar aldı başını gitti! İşte 13 Ekim 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları
Son günlerde Euro ve Dolar'da yaşanan fiyat artışları altına da yansıdı. Üst üste yaşanan fiyat yükselmelerinin ardından yatırımcı da güncel altın fiyatlarını merak etmeye başladı. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, kaç TL? 13 Ekim 2021 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...