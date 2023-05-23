Altın yatırımcısını kaybettirmeye devam ediyor, İşte 23 Mayıs altın fiyatları Vatandaşın en Güvenilir yatırım aracı olarak bildiği ve birikimlerini yatırdığı altın, son zamanlarda yatırımcısını kaybettirmeye devam ediyor, İşte 23 Mayıs altın fiyatları