Altın yatırımcısını kaybettirmeye devam ediyor, İşte 23 Mayıs altın fiyatları

Vatandaşın en Güvenilir yatırım aracı olarak bildiği ve birikimlerini yatırdığı altın, son zamanlarda yatırımcısını kaybettirmeye devam ediyor, İşte 23 Mayıs altın fiyatları

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Altın yatırımcısını kaybettirmeye devam ediyor, İşte 23 Mayıs altın fiyatları

Altın fiyatları bir süredir doların güçlü kalmasının etkisiyle yatırımcısını üzmeye devam ediyor. Fed yetkililerinden gelen sıkılaştırma( faiz artırımı) yanlısı açıklamalarıyla dolar güçlenirken, altın zayıflıyor.

Altın yatırımcıları içerde seçimin ikinci turunu izlerken, dışarda ise ABD senatosundaki borçlanma tavanı görüşmelerini izliyor.

ALTIN YATIRIMCISINI ÜZMEYE DEVAM EDİYOR

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İŞTE 23 MAYIS SALI ALTIN FİYATLARI

23 Mayıs 2023 sabahında ons altın 1963 dolara alıcı bulurken, gram atlın 1251 liraya el değiştiriyor.

Çeyrek altın 2300 lira

Yarım altın 4541 lira

Cumhuriyet altını 9228 lira

Gremse altın 22562 liraya satılıyor.

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