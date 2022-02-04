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  3. Altın yatırımcısını yine üzmedi! Gram altın ok gibi zirveye çıktı, kuyumcularda sıra var! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın yatırımcısını yine üzmedi! Gram altın ok gibi zirveye çıktı, kuyumcularda sıra var! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş yerini yükselişe bıraktı. Gram altın haftanın son gününde 788 TL seviyelerinden güne başlarken ONS altın da 1800 dolar sınırını aştı. Fiyatlardaki son durumu merak edenler için 4 Şubat 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altın yatırımcısını yine üzmedi! Gram altın ok gibi zirveye çıktı, kuyumcularda sıra var! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları 1112

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatları araştırıp merak edenler için 4 Şubat 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 