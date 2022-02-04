Altın yatırımcısını yine üzmedi! Gram altın ok gibi zirveye çıktı, kuyumcularda sıra var! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın yatırımcısını yine üzmedi! Gram altın ok gibi zirveye çıktı, kuyumcularda sıra var! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş yerini yükselişe bıraktı. Gram altın haftanın son gününde 788 TL seviyelerinden güne başlarken ONS altın da 1800 dolar sınırını aştı. Fiyatlardaki son durumu merak edenler için 4 Şubat 2022 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...