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  3. Altın yeni haftada çakıldı, gram altın kritik seviyenin altına kadar indi! İşte 9 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın yeni haftada çakıldı, gram altın kritik seviyenin altına kadar indi! İşte 9 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş haftanın ilk günü olan 9 Ağustos 2021 Pazartesi gününde sürüyor. Gram altın 488 TL'den 482 TL seviyelerine kadar düşerken çeyrek altın da 800 TL seviyelerine kadar indi. İşte 9 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altın yeni haftada çakıldı, gram altın kritik seviyenin altına kadar indi! İşte 9 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

Türkiye'ye yatırım denince vatandaşların ilk aklına gelen ve en çok tercih ettiği araç olan altın fiyatlarının alış ve satış fiyatlarındaki değişim günden güne takip ediliyor. İşte 9 Ağustos 2021 Pazartesi gününde fiyatlardaki son durum...