Altın yeni haftada çakıldı, gram altın kritik seviyenin altına kadar indi! İşte 9 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın yeni haftada çakıldı, gram altın kritik seviyenin altına kadar indi! İşte 9 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında yaşanan düşüş haftanın ilk günü olan 9 Ağustos 2021 Pazartesi gününde sürüyor. Gram altın 488 TL'den 482 TL seviyelerine kadar düşerken çeyrek altın da 800 TL seviyelerine kadar indi. İşte 9 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...