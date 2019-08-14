Altın yeniden 1,500 doların üzerine yükseldi

Durgunluk endişeleriyle küresel piyasalarda görülen düşüşün ardından yatırımcıların daha az riskli varlıklara yönelmesiyle altın 1,507.92 dolarla yeniden 1,500 dolar düzeyinin üzerine yükseldi.

Salı günkü risk iştahının azalmasıyla görülen kayıpların ardından altın ve gümüşteki artışın yanında ABD, Almanya ve Birleşik Krallık tahvilleri de yükseldi. Yatırımcılarda ABD ve Çin arasındaki ateşkesin etkisiyle iyimserlik görüldü.

Gelişmelerin ardından;

- altın yüzde 0.43 artışla 1,507.92 dolardan,

- gümüş yüzde 0.99 artışla 17.13 dolardan,

- platin yüzde 0.49 düşüşle 851.06 dolardan,

- paladyum yüzde 0.76 düşüşle 1.445.72 dolardan işlem gördü.

DHA