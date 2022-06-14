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Altın yerini gümüşe mi bırakıyor? Yatırımcılar köklü bir değişime mi gidiyor?

En değerli kıt kaynaklardan olan altın yatırımcılarını şaşırtmaya devam ediyor. Altının yanı sıra gümüşe olan talep ise her geçen gün artıyor.

Altın yerini gümüşe mi bırakıyor? Yatırımcılar köklü bir değişime mi gidiyor?

Türkiye’de yaşayan kişiler, çalıştıkları işlerinden kazandıkları maaşlarının yanı sıra, ek gelir de elde etmek istiyorlar. Bazı kişiler riski yüksek olan yatırım mallarına paralarını yatırırken bazı kişiler tam tersine risk olmayan ya da riski en az olan yatırım araçlarına bağlı kalabiliyorlar.

Altın yerini gümüşe mi bırakıyor? Yatırımcılar köklü bir değişime mi gidiyor?

Ülkemizde yatırım yapılabilecek birçok yatırım aracı mevcuttur. Borsada hisse satın almak, bankalarda mevduat hesabı açmak, döviz almak, altın satın almak, yatırım araçlarından sadece bazılarıdır.

Altın yerini gümüşe mi bırakıyor? Yatırımcılar köklü bir değişime mi gidiyor?

YATIRIM ARAÇLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN NEDENLERİ NELERDİR?

Bazı yatırım mallarının fiyatlarının düşüp yükselmesi,  değişik faktörlere bağlı olabiliyor. Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizler, savaşlar, küresel faiz oranlarındaki değişimler, nakit akışındaki değişimler, para birimlerinin değer ve kurlarındaki iniş çıkışlar bunlardan sadece bazılarıdır.

Altın yerini gümüşe mi bırakıyor? Yatırımcılar köklü bir değişime mi gidiyor?

Gelenek ve göreneklerin olduğu ülkemizde, çoğu vatandaş altın alıp ihtiyaç duyduğu ana kadar yastık altında saklamayı tercih ediyor. Altın dünyada kıt bir mal olarak bilindiği için değeri de bir o kadar fazla. Sadece yatırım aracı olarak kullanılmayan altın düğün yapacakların veya düğünde hediye olarak takı takmak isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Son zamanlarda altın fiyatlarının da artmasıyla birlikte, altın fiyatlarının daha da artacağını düşünen kişiler kuyumcunun yolunu tutuyor.

Altın yerini gümüşe mi bırakıyor? Yatırımcılar köklü bir değişime mi gidiyor?

GÜMÜŞE OLAN TALEP ARTIYOR

Risk almak istemeyen, ileride değerleneceğini düşünenlerin altından sonraki ilk yatırımı gümüş oluyor. Birçok ekonomist, gümüşün altından daha değerli olacağını ve gümüşe talep arttıkça yatırımcıların daha da kar edeceğini düşünüyor.

Altın yerini gümüşe mi bırakıyor? Yatırımcılar köklü bir değişime mi gidiyor?

Gümüş satan esnaflar ise, gümüşe olan talebin arttığını söylüyor. Gümüş esnafı,  altın almak istemeyenlerin ve altının daha pahalı olduğunu düşünenlerin ise tercihinin gümüş olduğunu belirtiyor. Gümüş fiyatları 11, 70 TL’den alınırken, 11,72 TL’den satışı gerçekleşiyor.

Altın yerini gümüşe mi bırakıyor? Yatırımcılar köklü bir değişime mi gidiyor?

Not1: Gümüş ve altın fiyatları gün içinde değişiklik gösterebiliyor.

Not2: Yatırım tavsiyesi değildir.

Altın yerini gümüşe mi bırakıyor? Yatırımcılar köklü bir değişime mi gidiyor?

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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