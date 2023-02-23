Altin Zeqiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Altin Zeqiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Altin Zeqiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Altin Zeqiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Altin Zeqiri 18 Temmuz 2000 tarihinde Espoo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kosova,Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Altin Zeqiri Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Altin Zeqiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lahti futbol takımında oynamaktadır. FC Lahti takımına 8 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Altin Zeqiri'nin FC Lahti ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Altin Zeqiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Altin Zeqiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Altin Zeqiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Altin Zeqiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FC Espoo

8 Ağustos 2019 yılında FC Lahti

Altin Zeqiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Altin Zeqiri şuan FC Lahti takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Altin Zeqiri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova U21 takımında 23 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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