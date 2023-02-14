Altin Zymberi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Altin Zymberi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Altin Zymberi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Altin Zymberi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Altin Zymberi 7 Haziran 2002 tarihinde Meyriez şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Altin Zymberi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MR Management yapmaktadır. Altin Zymberi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS U21 futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS U21 takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Altin Zymberi'nin Neuchâtel Xamax FCS U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Altin Zymberi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Altin Zymberi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Altin Zymberi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Altin Zymberi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2017 yılında BSC YB Jgd.

1 Temmuz 2017 yılında BSC YB U16

1 Temmuz 2018 yılında BSC YB U17

1 Temmuz 2019 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2020 yılında BSC YB U21

22 Temmuz 2021 yılında SC Düdingen

25 Ocak 2022 yılında FC Prishtina BE

29 Temmuz 2022 yılında Xamax FCS U21

Altin Zymberi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Altin Zymberi şuan Neuchâtel Xamax FCS U21 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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