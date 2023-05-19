Altına neler oluyor? Darbe üstüne darbe, Fiyat tabelası hızla değişti! Yatırım için en çok tercih edilen altında hareketlilik devam ediyor bazen yatırımcısını kazandıran bazen de kaybettiren altına darbe üstüne darbe geliyor, fiyatlar hızla değişiyor