Altına neler oluyor? Darbe üstüne darbe, Fiyat tabelası hızla değişti!

14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından düşüşe geçen altın fiyatlarına bir darbe de ABD'den geldi! ABD işsizlik maaşı başvuruları 250 binlik beklentilere karşılık 242 bin gelince ABD doları yükseldi. Altın fiyatları geriledi. ONS altındaki düşüş yüzde 0.60'ı aşarken Gram altında kayıp 1,15'i buldu.
ABD VERİSİNİN ARDINDAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ
Gram altın ABD işsizlik verisinin ardından yüzde 0.50 düşüşle 1.251 TL'ye kadar geriledi.
Çeyrek altın 2.219 TL
Cumhuriyet altını 9.067 TL
Yarım altın 4.451 TL
Bugüne 1.980 dolardan başlayan ONS altın veri sonrasında 1.969 dolara kadar geriledi.
Merkez bankasından yeni hamle! Kredi kartı ve konut kredileri için yeni karar
Merkez Bankası'ndan müjdeyi duyurdu! Artık hiçbir sınırlama uygulanmayacak
O gazete Kılıçdaroğlu, için öyle bir manşet attı ki! 19 Mayıs 2023 gazete manşetleri
14 Mayıs Seçiminin ilk tur sonucunu en yakın bilen Araştırmacı Hakan Bayrakçı'dan ikinci tur tahmini