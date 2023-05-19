Altına neler oluyor? Darbe üstüne darbe, Fiyat tabelası hızla değişti!

Yatırım için en çok tercih edilen altında hareketlilik devam ediyor bazen yatırımcısını kazandıran bazen de kaybettiren altına darbe üstüne darbe geliyor, fiyatlar hızla değişiyor

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Altına neler oluyor? Darbe üstüne darbe, Fiyat tabelası hızla değişti!

14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından düşüşe geçen altın fiyatlarına bir darbe de ABD'den geldi! ABD işsizlik maaşı başvuruları 250 binlik beklentilere karşılık 242 bin gelince ABD doları yükseldi. Altın fiyatları geriledi. ONS altındaki düşüş yüzde 0.60'ı aşarken Gram altında kayıp 1,15'i buldu.

Altına neler oluyor, darbe üstüne darbe, Fiyat tabelası hızla değişti

ABD VERİSİNİN ARDINDAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Gram altın ABD işsizlik verisinin ardından yüzde 0.50 düşüşle 1.251 TL'ye kadar geriledi.

Çeyrek altın 2.219 TL

Cumhuriyet altını 9.067 TL

Yarım altın 4.451 TL

Bugüne 1.980 dolardan başlayan ONS altın veri sonrasında 1.969 dolara kadar geriledi.

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