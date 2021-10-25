Altına yatırım yapan yaşadı, yapmayanlar bin pişman! Gram altın rekorları alt üst etti, fiyatlara göz ucuyla bile bakılmıyor! İşte serbest piyasa altın fiyatları...
Altına yatırım yapan yaşadı, yapmayanlar bin pişman! Gram altın rekorları alt üst etti, fiyatlara göz ucuyla bile bakılmıyor! İşte serbest piyasa altın fiyatları...
Asya piyasalarında dolar kurunda yaşanan artış sonrası altın fiyatlarında da yükseliş yaşandı. Gram altın rekor kırarak 560 TL'nin de üzerine çıktı. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 25 Ekim 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...