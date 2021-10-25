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  3. Altına yatırım yapan yaşadı, yapmayanlar bin pişman! Gram altın rekorları alt üst etti, fiyatlara göz ucuyla bile bakılmıyor! İşte serbest piyasa altın fiyatları...

Altına yatırım yapan yaşadı, yapmayanlar bin pişman! Gram altın rekorları alt üst etti, fiyatlara göz ucuyla bile bakılmıyor! İşte serbest piyasa altın fiyatları...

Asya piyasalarında dolar kurunda yaşanan artış sonrası altın fiyatlarında da yükseliş yaşandı. Gram altın rekor kırarak 560 TL'nin de üzerine çıktı. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 25 Ekim 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...

Altına yatırım yapan yaşadı, yapmayanlar bin pişman! Gram altın rekorları alt üst etti, fiyatlara göz ucuyla bile bakılmıyor! İşte serbest piyasa altın fiyatları... 1113

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 25 Ekim 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 