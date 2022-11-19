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Altına yatırım yapanlara müjde! İslam Memiş, gram altının çıkacağı değeri söyledi!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında yaşanan yükselişi değerlendirerek gelecek günlerdeki fiyatı hakkında tahminde bulundu.
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