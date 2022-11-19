Altına yatırım yapanlara müjde! İslam Memiş, gram altının çıkacağı değeri söyledi!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altında yaşanan yükselişi değerlendirerek gelecek günlerdeki fiyatı hakkında tahminde bulundu.

Melahat Ersoy
Editör
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Altına yatırım yapanlara müjde! İslam Memiş, gram altının çıkacağı değeri söyledi! 1

ABD'de Ekim ayı enflasyonunun beklentilerin altında yüzde 0.4 artış göstererek yüzde 7.7'ye yükselmesi piyasalarda pozitif etki yapmıştı. Bunun akabinde ONS altının değer kazanmasıyla gram altında 1000 TL sınırını aşarak hızla yükselişe geçmişti. Gram altın geçtiğimiz günlerde tüm zamanların rekorunu kırarak 1068 TL'ye kadar çıktıktan sonra az da olsa düşüş yaşadı. Altın piyasasında yaşanan son durumu Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, değerlendirerek tahminlerde bulundu.

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