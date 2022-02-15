Altıncı His ne demek, TDK'ya göre Altıncı His kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sıcak Mutfak Aşçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTerminoloji ne demek, TDK'ya göre Terminoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Muhasebat ne demek, TDK'ya göre Muhasebat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gemi Aşçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıErvah ne demek, TDK'ya göre Ervah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Masör-Masöz Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıPostrestant ne demek, TDK'ya göre Postrestant kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Epilasyon-Depilasyon Hizmetleri Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMüstahak ne demek, TDK'ya göre Müstahak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Altıncı His ne demek, TDK'ya göre Altıncı His kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Altıncı His ne demek, TDK'ya göre Altıncı His kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Altıncı His kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Altıncı His ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Altıncı His nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Altıncı His kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Altıncı His ne demek, TDK'ya göre Altıncı His kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Altıncı his ne demek? Altıncı his TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi altıncı his kelimesi. Peki altıncı his ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre altıncı his nedir, altıncı his kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ALTINCI HİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Altıncı his kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre altıncı his kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Önsezi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT