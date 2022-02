Altıncı His ne demek, TDK'ya göre Altıncı His kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır? Altıncı His kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Altıncı His ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Altıncı His nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Altıncı His kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Altıncı his ne demek? Altıncı his TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik. Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi altıncı his kelimesi. Peki altıncı his ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre altıncı his nedir, altıncı his kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz. ALTINCI HİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR? Altıncı his kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ya göre altıncı his kelimesi anlamı şu şekildedir: - Önsezi

