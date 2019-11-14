Altıncı ortak kara devriyesi tamamlandı

Soçi Mutabakatı sonrası ortak devriye faaliyetlerine başlayan Türk ve Rus askeri unsurları,İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki altıncı ortak kara devriyesini tamamladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki altıncı kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Derbesiye bölgesinde icra edilen altıncı kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 8,9 kilometre derinlikte ve 45 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı." denildi.

Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği altıncı ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.https://t.co/DRuKtbwiE9#MSB #TSK pic.twitter.com/GFNEh345zN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2019

MSB açıkladı! Beşinci ortak devriye başladı

Dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

Üçüncü ortak devriye tamamlandı

İkinci ortak devriye tamamlandı

İlk Türk-Rus ortak devriyesi tamamlandı