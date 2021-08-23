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  3. Altında ibre yukarı yöne çevrildi! Fiyatlar uçuşa geçti! İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altında ibre yukarı yöne çevrildi! Fiyatlar uçuşa geçti! İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları 23 Ağustos 2021 Pazartesi gününe yükselişle başladı. Gram altın 487 TL, çeyrek altın ise 807 TL'den satılıyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler Serbest piyasada altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları... 

Altında ibre yukarı yöne çevrildi! Fiyatlar uçuşa geçti! İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

Türkiye'ye vatandaşların yatırım yapmak için çokça tercih ettiği altında fiyatlar merak ediliyor. Bu kapsamdan altın fiyatlarının alış ve satış fiyatlarındaki değişim günden güne takip ediliyor. İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi gününde fiyatlardaki son durum...