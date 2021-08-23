Altında ibre yukarı yöne çevrildi! Fiyatlar uçuşa geçti! İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları

Türkiye'ye vatandaşların yatırım yapmak için çokça tercih ettiği altında fiyatlar merak ediliyor. Bu kapsamdan altın fiyatlarının alış ve satış fiyatlarındaki değişim günden güne takip ediliyor. İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi gününde fiyatlardaki son durum...