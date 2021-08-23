Altında ibre yukarı yöne çevrildi! Fiyatlar uçuşa geçti! İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altında ibre yukarı yöne çevrildi! Fiyatlar uçuşa geçti! İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları 23 Ağustos 2021 Pazartesi gününe yükselişle başladı. Gram altın 487 TL, çeyrek altın ise 807 TL'den satılıyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler Serbest piyasada altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte 23 Ağustos 2021 Pazartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları...