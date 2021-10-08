Altında keskin yükseliş! İbre yukarı yöne çevrildi, fiyatlar yükseldi! İşte 8 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altında keskin yükseliş! İbre yukarı yöne çevrildi, fiyatlar yükseldi! İşte 8 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatları 8 Ekim 2021 Cuma gününde bir önceki güne yükselişle güne başlarken gram altın 503 TL seviyelerinde satılıyor. Son günlerde yaşanan düşüş ve yükselişin ardından keskin yükseliş dikkat çekti. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 8 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...