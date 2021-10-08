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  3. Altında keskin yükseliş! İbre yukarı yöne çevrildi, fiyatlar yükseldi! İşte 8 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altında keskin yükseliş! İbre yukarı yöne çevrildi, fiyatlar yükseldi! İşte 8 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatları 8 Ekim 2021 Cuma gününde bir önceki güne yükselişle güne başlarken gram altın 503 TL seviyelerinde satılıyor. Son günlerde yaşanan düşüş ve yükselişin ardından keskin yükseliş dikkat çekti. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 8 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altında keskin yükseliş! İbre yukarı yöne çevrildi, fiyatlar yükseldi! İşte 8 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları 1115

İç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmelerle birlikte fiyatı gün içinde birçok kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor. Bu nedenle alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 8 Ekim 2021 Cuma gününde internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Sizler için 8 Ekim 2021 Cuma serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde... 