Altındağ Belediyesi’nden yeni yollar, yeni yatırımlar

Altındağ Belediyesi, planlı şehirleşme ve ilçeye yeni yatırımların önünü açabilmek için, 12 kilometre imarlı yol açımı gerçekleştirdi.

Araç filosunu yeni iş makineleriyle güçlendiren Altındağ Belediyesi, ilçe genelinde planlı şehirleşme adına imarlı yol açım çalışmalarını sürdürüyor. Başta kentsel dönüşüm projelerinin devam ettiği alanlar olmak üzere, Altındağ genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler, 12 kilometre yeni imarlı yol açımı gerçekleştirdi. İmar yolu açımı tamamlandıktan sonra, yeni yolları asfaltsız bırakmayan Altındağ Belediyesi, engelli vatandaşlar için de uygun olacak şekilde kaldırım çalışması da yürütüyor. Altındağ Belediyesi, yeni yol açım çalışmalarında imar yolu üzerinde kalan metruk yapıları da yıkıyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı; sağlık alanları, okulları, parkları ve yeni yolları ile planlı bir Altındağ oluşturmak istediklerini ifade etti.

Planlı bir Altındağ

Yeni açılan yollarla birlikte mahallelerin daha planlı büyüyeceğini ifade eden Başkan Asım Balcı, "Altındağ'da yeşil alanları, sosyal tesisleri, okulları ve sağlık alanları bulunan mahalleler kurmak istiyoruz. Bu amaçla Altındağ'a yeni yollar kazandırıyoruz. Ekiplerimiz göreve geldiğimiz günden itibaren 12 kilometre yeni yol açtı. Bu çalışmaların amacı şudur; yeni açılan yollar, yeni yatırımlar demektir. Açılan yeni yollar yatırımcının da önünü açacaktır. Hemşehrilerimizin modern konutların inşa edildiği planlı mahallelerde yaşayabilmesi için yeni yollar açmak zorundayız. Bu hedefimiz doğrultusunda çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA