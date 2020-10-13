Altındağ - Çankaya FK | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçları bugün başlıyor. 2020-2021 futbol sezonuna 1. Tur elemelerinden başlayan Türkiye Kupası'nda ilk maçlardan birisi de Altındağspor ve Çankaya FK arasında oynanacak. Türkiye 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Çankaya, ligde 9 puanla 4. sırada bulunuyor. Zorlu mücadele, bugün saat 14.30'da Çubuk İlçe Stadı'nda oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Altındağ ile Çankaya FK karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelede, galibiyet arayan iki takım, bugün saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma, Çubuk İlçe Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi, Burak Olcar olacak. Burak Olcar'ın yardımcılıklarını ise Mert Türk ve Ahmet Ulu üstlenecek.

Geçtiğimiz yıllarda da Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncılığını üstlenen A Spor, bu sezonda Türkiye Kupası'nın yayıncılığını yapacak. Altındağspor - Çankaya FK maçı da A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

A Spor kanalını canlı izlemek için tıklayınız.

*Ziraat Türkiye Kupası maçları A Spor'dan dönüşümlü olarak yayınlanacaktır.