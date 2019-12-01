Altındağ’da kütüphaneli semt pazarı

Altındağ Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi'nde inşasına başlanan kapalı pazar alanının içerisinde, kütüphane ve 60 araçlık kapalı otopark yer alacak.

Altındağlıların en çok talep ettiği konuların başında gelen semt pazarları için çalışmalar devam ediyor. Yakın zaman içerisinde; Aydınlıkevler, Baraj, Beşikkaya, Güneşevler ve Gülpınar semt pazarlarını hizmete açan Altındağ Belediyesi, Karapürçek ve Doğantepe-Başpınar pazar yerleri içinde çalışmalara başlamıştı. Yeni semt pazarlarına bir yenisi daha eklenerek, Gültepe Mahallesi'ne inşa edilecek olan kapalı semt pazarı için çalışmalar başladı. Bin 130 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan kapalı pazar alanında kütüphane ve 60 araçlık kapalı otopark yer alacak. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da yapımına başlanılan Gültepe Kapalı Semt Pazarı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

60 araçlık otopark

Mahalle sakinlerinin rahat bir şekilde alışveriş yapabileceği pazar alanı oluşturacaklarını dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "İnşa edeceğimiz kapalı pazar alanında alışverişe gelen vatandaşların kullanımı için 60 araçlık bir otopark yer alacak. Vatandaşlarımız alışverişlerini rahat bir şekilde yapabilecekler" ifadelerini kullandı.

Pazar yerinde ayrıca bir kütüphane olacağını aktaran Başkan Balcı, "Gültepe Mahallesi'ne kazandıracağımız kapalı pazar alanında ayrıca bir adet kütüphane de yer alacak. Öğrenci kardeşlerimiz derslerine kütüphaneye gelerek rahatlıkla çalışabilecek, yeni kitaplara ulaşabilecekler" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA