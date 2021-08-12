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  3. Altını olanlar dikkat! Fiyatlar yükseldi, bozdurma vakti geldi! İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altını olanlar dikkat! Fiyatlar yükseldi, bozdurma vakti geldi! İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarında son 2 gündür yaşanan düşüş yerini yeniden yükselişe bıraktı. Gram altın yeniden 485 TL seviyelerine kadar çıkarken çeyrek altın da yeniden 800 TL ve üzerinden satılmaya başlandı. İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...

Altını olanlar dikkat! Fiyatlar yükseldi, bozdurma vakti geldi! İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları 1113

Türkiye'ye yatırım denince vatandaşların ilk aklına gelen ve en çok tercih ettiği araç olan altın fiyatlarının alış ve satış fiyatlarındaki değişim günden güne takip ediliyor. İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe gününde fiyatlardaki son durum...