Altını olanlar dikkat! Fiyatlar yükseldi, bozdurma vakti geldi! İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altını olanlar dikkat! Fiyatlar yükseldi, bozdurma vakti geldi! İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında son 2 gündür yaşanan düşüş yerini yeniden yükselişe bıraktı. Gram altın yeniden 485 TL seviyelerine kadar çıkarken çeyrek altın da yeniden 800 TL ve üzerinden satılmaya başlandı. İşte 12 Ağustos 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları...