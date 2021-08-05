Altını olanlar yaşadı! Fiyatlar yükselmeye devam ediyor| İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları... Yatırımcıların merakla beklediği altın fiyatları artmaya devam ediyor. Bugünün altın fiyatını merak eden yatırımcılar altın fiyatını ne kadar oldu 5 Ağustos 2021 Perşembe? Sorularının yanıtını arıyor. İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe serbest piyasa güncel altın fiyatları..

1 13 Türkiye'deki vatandaşların en önemli yatırım araçlarından biri olan altındaki değişim günden güne takip ediliyor. İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe gününde altın fiyatlarındaki son durum...