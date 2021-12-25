Altının ateşi söndü, fiyatlar düştükçe düşüyor! Altın almak isteyenler kuyumcularda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Altının ateşi söndü, fiyatlar düştükçe düşüyor! Altın almak isteyenler kuyumcularda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...
Ekonomideki olumlu seyrin etkisiyle altın fiyatlarında yaşanan düşüş devam ederken gram altın 630 TL seviyelerine kadar indi. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 25 Aralık 2021 Cumartesi serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...