Altının gram fiyatını gören deliye dönüyor! Böyle yükseliş görülmedi: Uzmanlar bu kez yanıldı!

Altın, uzun senelerdir "Güvenilir Liman" olarak bilinen ve uzun süredir vatandaşların yatırımları için avantaj sağlayan bir yatırım aracı. Her geçen gün daha da merak edilen altına dair önemli açıklamalar yapıldı. Bu açıklamalar dikkat çekmeyi başardı. Fed'in faiz kararı sonrası şekil değiştiren altın, mevcut konumuyla herkesi korkutuyor. İşte detaylar...







10 Mart'ta altının gram alış fiyatı 1.150,03 Türk Lirası, satış fiyatı ise 1.150,27 Türk Lirası oldu. Çeyrek altının alış fiyatı 1884,00 Türk Lirası iken satış fiyatı 1903,00 Türk Lirası oldu. ONS altının alış fiyatı 1.881,67 dolar; satış fiyatı 1.881,92 dolar olarak bildirildi. Euro ve dolarda yükselişler devam ediyor. Dolar kuru 18.96 Türk Lirası ise; Euro 20.28 Türk Lirası oldu. FED kararının ardından hareketlenen altının kaderi merak konusu oldu

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Haftanın ilk gününde yükselen Cumhuriyet altını alış fiyatı 7512,00 Türk Lirası olurken, satış fiyatı 7581,00 Türk Lirası oldu. Yarım altının satış fiyatı 3767,00 Türk Lirası, satış fiyatı ise 3805,00 Türk Lirası oldu. 22 ayar altının alış fiyatı 1049,05 Türk Lirası, satış fiyatı ise 1117,63 Türk Lirası.

Altın fiyatlarındaki bu düşüş ve yükselişlerin doğrudan FED ile ilgili olduğu biliniyor. Son kararla birlikte altın herkesi şaşırttı, önce düşüşe geçti, ardından yükselişe geçti. Yakın gelecekte tekrar yükselişe geçmesi gereken altın, vatandaşların ilgisini çekti.