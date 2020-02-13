İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 306 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 306 bin 270 lira, en yüksek 306 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 306 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 504 milyon 437 bin 171,12 lira, işlem miktarı ise 1.664 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 513 milyon 778 bin 793,67 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler ve Rona Döviz şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 304.300,00 1.566,40 En Düşük 306.270,00 1.566,00 En Yüksek 306.700,00 1.575,50 Kapanış 306.700,00 1.575,05 Ağırlıklı Ortalama 306.420,00 1.572,97 Toplam İşlem Hacmi (TL) 504.437.171,12 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.664,24 Toplam İşlem Adedi 31





Kaynak: AA