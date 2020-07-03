İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 391 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 391 bin lira, en yüksek 392 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 391 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 459 milyon 460 bin 868 lira, işlem miktarı ise 1.187,28 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 461 milyon 941 bin 538,69 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 389.700,00 1.772,85 En Düşük 391.000,00 1.772,00 En Yüksek 392.500,00 1.775,85 Kapanış 391.200,00 1.775,00 Ağırlıklı Ortalama 391.516,35 1.774,22 Toplam İşlem Hacmi (TL) 459.460.868,00 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.187,28 Toplam İşlem Adedi 41





Kaynak: AA