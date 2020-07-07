İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin 950 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 391 bin 900 lira, en yüksek 394 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 392 bin 950 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 396 milyon 108 bin 241,18 lira, işlem miktarı ise 1.024,27 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 399 milyon 969 bin 241,18 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 392.250,00 1.777,60 En Düşük 391.900,00 1.776,00 En Yüksek 394.700,00 1.787,35 Kapanış 392.950,00 1.779,80 Ağırlıklı Ortalama 393.145,23 1.782,54 Toplam İşlem Hacmi (TL) 396.108.241,18 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.024,27 Toplam İşlem Adedi 41,00





Kaynak: AA