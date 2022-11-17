Altının yükselişi devam edecek mi? Uzmanlar açıkladı

Altına yatırım yapan vatandaşlar, yükselen altın fiyatlarının devam edip etmeyeceğini merak ediyor. İşte analistlerden altın açıklamaları...

Melahat Ersoy
Editör
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Altının yükselişi devam edecek mi? Uzmanlar açıkladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.059 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel yüzde 0,4 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.060,3 liradan tamamladı.

Altının yükselişi devam edecek mi? Uzmanlar açıkladı

ALTINDA YÜZDE 0,1 AZALIŞ

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.059 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.735 lira, Cumhuriyet altını da 7.050 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.768 dolardan işlem görüyor.

Altının yükselişi devam edecek mi? Uzmanlar açıkladı

YATIRIMCILARIN GÖZÜ GÜNDEMDE

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Altının yükselişi devam edecek mi? Uzmanlar açıkladı

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

KAYNAK: AA

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