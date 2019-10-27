Altınköy’ün yeni maskotu “Kadife”

Altınköy Açık Hava Müzesi'nin bir "sıpa'sı oldu. Misafirlerine bambaşka bir atmosfer sunan Altınköy'de, bir sıpa dünyaya geldi. Sıpanın ismini sosyal medya takipçileri koydu.

Birçok hayvana ev sahipliği yapan Altınköy Açık Hava Müzesi'nin yeni üyesi geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen "Kadife" ismi verilen sıpa oldu. Koyunlar, inekler, ördekler, hindiler, tavuklar, ceylan ve geyikler derken, Altınköy'ün eşeği de bir yavru sahibi oldu. Yaklaşık 15 gün önce dünyaya gelen minik sıpa, görenleri kendine hayran bıraktı. Sıpanın isminin ne olacağı sosyal medyada açılan bir başlık ile vatandaşlara soruldu. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine, minik sıpanın ismi "Kadife" oldu.

İsim sosyal medyadan

Minik sıpaya isim koymak için sosyal medyada açılan başlık, kısa sürede vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Sıpa için yüzlerce isim önerisi geldi. Ancak en fazla önerilen isim "Kadife" oldu. Bunun üzerine minik sıpaya "Kadife" ismi koyuldu. Doğal yapısı özenle korunan Altınköy'de hayatını sürdürecek olan minik "Kadife", oldukça sağlıklı. Annesinin yanından bir an olsun ayrılmayan minik yavru, yeni yuvasına da hızla uyum sağladı. İzmir'de ulaşımdan çektirilen 6 fayton atıyla birlikte Altınköy, çeşitli türden çok sayıda hayvana ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: İHA