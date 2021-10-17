Altınları yastık altında saklamaya devam: Fiyatlar yükselmeye devam edecek! 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular

Altının şahlandığını gören vatandaşlar, yatırım için sakladıkları altınları bir bir bozdurmak için kuyumcu yolunu tuttular. Fiyatlarda yaşanan ani artışı fırsat bilen vatandaşlar, kar amacıyla biriktirdikleri altınlarını kuyumculara teslim etti. Altın fiyatının düşme ihtimali gözükmediğini söyleyen kuyumcular, bir ay içerisinde rakamlarda yeniden artış olabileceğine dikkat çektiler. Vatandaşlara altın bozdurma ve satmada yardımcı olan kuyumcular, bir günde toplam 1.5 milyon TL değerinde altın bozdurduklarını ve henüz hiç satış yapamadıklarını söylediler.

FİYATLAR DAHA DA YÜKSELECEK

Altındaki fiyatın yükselmesiyle, kuyumcularda satıştan çok alım gerçekleştiğine dikkat çeken kuyumcu Sergen Kavarkurt, "Altınlarını bozmak isteyen vatandaşlar fiyat artışlarından dolayı mutlu ancak nisan, mayıs ayları daha çok nişan, düğün ayları olduğu için bu aylarda altın almak isteyen vatandaşlar fiyatları duyunca üzülüyor. Euro ve dolar yükseldiği için altının yükseleceğini düşünüyoruz. Bu yüzden altına yönelmek vatandaşlar için daha avantajlı olacaktır. Şuan ki rakamlara göre vatandaşın alımdan çok satış yapması daha mantıklı ama yine de bekleyip görmek lazım. Yatırım amaçlı olan gram, çeyrek, yarım altına vatandaşın ilgisi var. Ama bizim yine yatırım amaçlı tavsiyelerimiz gram, cumhuriyet, çeyrek altın gibi ürünlerdir" ifadelerini kullandı.

"EN GÜVENİLİR KAPI, ALTIN"

Bir başka kuyumcu Şerafettin Uğur ise, son zamanların en güvenilir yatırım kapısının altın olduğuna dikkat çekti. Bitcoin gibi coin para birimlerinde bir anda çöküşlerin gerçekleşebileceğine de vurgu yapan Uğur, "Son 2-3 günden beri dolarla beraber altın fiyatları da çok yükseldi. Vatandaşların alım gücü yok, şu anda çok zor şartlardayız. Biz de birikimimizi altına yatıralım dedik. Böyle giderse altın daha da yükselecek. Daha önce bitcoine yatırım yapıp kazandım ancak bitcoinde sıkıntılar olunca bozdurmak zorunda kaldım ve tekrardan altına yöneldim. Şu an en güvenilir kapının altın olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"1,5 MİLYON DEĞERİNDE ALTIN BOZDUK"

Dolar endeksli altının yükseldiğini söyleyen kuyumcu Can Eraslan, fiyatlarda yaşanan artış sebebiyle vatandaşların kuyumculara akın ettiğini, hatta bir günde 1,5 milyon değerinde altın bozduklarını belirterek "Dolar, Euro, altın, genel olarak madenlerde ve dövizlerde yükselme söz konusu. Şu anda alıştan çok satış oluyor. Bir gün içerisinde yaklaşık 1.5 milyona yakın bozdurma işlemi gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra hiç satışımız olmadığı için kasaya giren bir nakit yok sadece çıkan nakit var. Millet elindeki altınları şu an TL’ye dönüştürüp yatırım yapmaya çalışıyor" dedi.