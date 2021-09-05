Altınlarınızı yastık altından çıkarmayın! Fiyatlar aldı başını gidiyor! İşte 5 Eylül 2021 Pazar serbest piyasa güncel altın fiyatları... Türkiye'de en çok kullanılan yatırım türlerinden biri olan altında fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Bugünün altın fiyatlarını merak eden yatırımcılar ise altın fiyatı ne kadar oldu 5 Ağustos 2021 Perşembe? Sorularının yanıtını arıyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar serbest piyasa güncel altın fiyatları...

1 12 SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE? 5 Eylül 2021 Pazar gününe altın fiyatları düşüşe devam ediyor. 09.00 itibariyle, çeyrek altın 746,49, tam altın 3 bin 278, yarım altın ise 1592,99 TL oldu.