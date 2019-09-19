Altınoran’da sanat atölyeleri başlıyor

Altınoran Sanat ve Düşünce Derneği 2019-2020 sezonunu 2 atölye ile açıyor.

Altınoran Sanat ve Düşünce Derneği Başkanı Dr. S.Haluk Uygur, "Sanatı Oluşturan Felsefe Atölyesi" 23 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 19.00'da ve "İleri Sanat Tarihi Atölyesi"nin de 24 Eylül 2019 Salı günü saat:19.00'da Altınoran Sanat Galerisi'nde başlayacağını belirtti. Uygur, "Bir hırsız saygın bir şey olmadığını bildiğinden, yaptıklarına sahip çıkmaz. Ama geçinmek için mesleğini yapmaya devam eder. Bazen de yaptığından heyecan duysa bile bu böyledir. Sanat tarihi incelendiğinde sanatçıların Rönesans'a kadar eserlerine imza atmadıklarını, yani bir anlamda eserlerine sahiplenmediklerini görüyoruz. Sanatçılar üretmeye hiç ara vermediler ama niye eserlerine imza atmadılar? Cevabı birlikte arayacağız" dedi.

Kaynak: İHA