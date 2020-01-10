Altınoran’da "Yeni Bir Yol" sergisi

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği tarafından "Yeni Bir Yol" sergisi açıldı.

S.Haluk Uygur, Gülsüm Ünal, Mehmet Dilci, İsmail Ökke, Aylin Sofuoğlu, Ayber Hastürk, Nesrin Karataş, Yeşim Mendi, Meltem Aydın, Pelin Emrahoğlu, Ayşe Ateşoğlu ve Fatih Varkara'dan oluşan fotoğraf sanatçılarının açtığı "Yeni Bir Yol" başlıklı sergi beğeni topladı.

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği galerisinde açılan sergide konuşan Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı S. Haluk Uygur, "Biz, sessiz çığlık atıyoruz, düşündüklerimizi söylemeye çalışıyoruz. Dünya değişiyor. Bu değişimi hala eski sınırlar içerisinde hissedeceksek geride kalırız. Düşünün sizi 1820'li yıllara götüreyim, o zaman fotoğraf diye bir kavram yoktu. Ama yeni kavram çıktı, 1890'larda sinema çıktı, artık yeni bir şey çıkıyor. Biz 5 senedir söylüyoruz, Altınoran'da yıllardır sanat tarihi, bilim, felsefe, çalışarak bizzat bunların üzerinde görerek sahiplerinden dinleyerek yapıyoruz" dedi.

Artık enstantane, diyafram gibi şeylere öğrenmeye gerek olmadığını ifade eden Uygur, şunları söyledi:

"Artık geçmişi bilip, bugünlere yoğrulup geleceğe yorum yapmak zamanı geldi, hele bugünlerde buna çok ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu çığlık sanat dünyasında çok iddialı bulabilirsiniz, biz usandık artık, yan yana konulmuş doğadaki en güzel görüntülerin kopyasını duvarlara asılmasından. Biz doğada var olanı zaten gidip orada görüyoruz, ama biz istiyoruz ki düşündüklerimizi anlatalım. Bu ne bir fotoğraf, ne bir resim ne başka bir şey. Bir isim vermek gerekirse ilk defa biz mi kullanıyoruz bilmiyorum, biz açık sanat diyoruz."

Uygur, küreselleşen diyerek söyledikleri bu kocaman dünyada aslında insanın gittikçe küçüldüğü ve mağarasına girdiğini kaydederek, "Biz bu küçülme içinde etrafımızdaki nesnel varlıkları ne kadar küçültsek, öznel dünyamızda düşüncelerimizin o kadar büyük potaya çıkacağını düşünerek de fotoğrafların boyutlarını da bilerek, isteyerek küçülttük. Burada 5 santimlik fotoğraflar var. Önemli olan koca koca basılması değil, ne anlatmış olduğudur diye düşünüyoruz. Eğer ki böyle bir sanat çalışması beğeni bulduysa gelecekte arkamızdan çok insanın geleceği işareti olarak görülebilir. Bu yeni bir yol arayışının ilk adımdır bu. Acaba Adana'dan bir ekol çıkar mının yıllardır süren bir çalışmasıdır. Bu çalışmayı yapan 12 arkadaşımızdan hiç biri kursiyer değil, hepsi onlarca yıldır fotoğraf çalışması yapan, daha evvelden klasik fotoğraf denilen hepsini yapmış ve sergilerini açmış kişilerdir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA