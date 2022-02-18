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Altınordu 0 –2 Bandırmaspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Altınordu ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Bandırmaspor mücadeleyi Keny ve Osmajic'in attığı gollerle deplasmandan 3 puanla döndü

Altınordu 0 –2 Bandırmaspor | Maç sonucu, özeti

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuz Kağan Çalışır, Ferdi Karadoruk

Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Kubilay Aktaş (Dk. 40 Metehan Yılmaz), Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Ali Dere (Dk. 76 Şeref Özcan), Recep Aydın (Dk. 69 Muzaffer Kocaer), Kürşad Sürmeli, Kenan Fakılı (Dk. 46 Ahmet Dereli), Ahmet İlhan Özek, Hüsamettin Yener (Dk. 69 Yusuf Can Esendemir)

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan (Dk. 88 Alpay Koldaş), Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlan, Levent Ayçiçek (Dk. 76 Osmajic), Mulumba, Mehmet Özcan, Doğan Can Davas (Dk. 70 Guido Koçer), Landel (Dk. 88 Bentley), Keny

Goller: Dk. 25 Keny, Dk. 90+4 Osmajic (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Kürşad Sürmeli, Dk. 46 Volkan Fındıklı, Dk. 60 Metehan Yılmaz (Altınordu), Dk. 62 Mehmet Özcan (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Altınordu - Bandırmaspor maçının özetini izlemek için tıklayınız. 

Altınordu 0 –2 Bandırmaspor | Maç sonucu, özeti Altınordu 0 –2 Bandırmaspor | Maç sonucu, özeti Altınordu 0 –2 Bandırmaspor | Maç sonucu, özeti

Bölge Gündem Editör Ekibi
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