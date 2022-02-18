Altınordu 0 –2 Bandırmaspor | Maç sonucu, özeti
Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Altınordu ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Bandırmaspor mücadeleyi Keny ve Osmajic'in attığı gollerle deplasmandan 3 puanla döndü
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuz Kağan Çalışır, Ferdi Karadoruk
Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Kubilay Aktaş (Dk. 40 Metehan Yılmaz), Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Ali Dere (Dk. 76 Şeref Özcan), Recep Aydın (Dk. 69 Muzaffer Kocaer), Kürşad Sürmeli, Kenan Fakılı (Dk. 46 Ahmet Dereli), Ahmet İlhan Özek, Hüsamettin Yener (Dk. 69 Yusuf Can Esendemir)
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Okan Alkan (Dk. 88 Alpay Koldaş), Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlan, Levent Ayçiçek (Dk. 76 Osmajic), Mulumba, Mehmet Özcan, Doğan Can Davas (Dk. 70 Guido Koçer), Landel (Dk. 88 Bentley), Keny
Goller: Dk. 25 Keny, Dk. 90+4 Osmajic (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Kürşad Sürmeli, Dk. 46 Volkan Fındıklı, Dk. 60 Metehan Yılmaz (Altınordu), Dk. 62 Mehmet Özcan (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
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