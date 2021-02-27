Altınordu 1-0 Ümraniyespor maç sonucu | Maç özeti izle
TFF 1.Lig'in 24.haftasında Altınordu - Ümraniyespor'u konuk ediyor. Mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyenler Altınordu - Ümraniyespor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle başlığıyla aramalarda bulunuyor.
TFF 1. Lig 23. hafta maçında Altınordu, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-0 sona erdi. Altınordu ve Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 23. hafta maçında Altınordu sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 27.02.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
ALTINORDU - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR MAÇ SONUCU
Altınordu, Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Altınordu Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Özeti için Tıklayın
Altınordu Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu
Altınordu Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Hakemleri
Burak Pakkan(hakem), Anıl Usta(1. Yardımcı Hakem), Hakan Karabalcık(2. Yardımcı Hakem), Alim Kandemir(dördüncü Hakem)
Altınordu İlk 11
1. Erhan Erentürk, 9. Ahmet İlhan Özek, 20. Kahraman Demirtaş, 92. Rahmi Salih Kaya, 8. Oğulcan Ülgün, 30. Recep Aydın, 94. Enis Destan, 24. Furkan Çil, 52. Hüsamettin Yener, 17. Burak İnce, 7. Metehan Mimaroğlu
Yedekler
31. Serhat Öztaşdelen, 3. Ufuk Budak, 6. Muzaffer Kocaer, 10. Ahmet Dereli, 21. Yiğit Emre Çeltik, 26. Furkan Metin, 27. Emre Nefiz, 37. Yiğithan Güveli, 77. Şeref Özcan, 80. Sami Satılmış
Teknik Sorumlu
Hüseyin Eroğlu
Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11
35. Burak Öğür, 2. Avdıja Vrsajevıc, 5. Alim Öztürk, 8. Serkan Göksu, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 18. Gökhan Süzen, 27. Hüseyin Atakan Üner, 38. Ahmet Canbaz, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 55. Ercan Coşkun, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı
Yedekler
36. Orkun Özdemir, 53. Hamza Hacıoğlu, 10. Okan Derici, 19. Honore Gomıs, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 21. Mustafa Eser, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 40. Yusuf Emre Gültekin, 32. Ante Zıvkovıc, 98. Idrıssa Camara
Teknik Sorumlu
Recep Uçar
TFF 1. Lig 23.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|23
|16
|5
|2
|38
|14
|53
|24
|2
|Samsunspor
|23
|14
|7
|2
|41
|21
|49
|20
|3
|Altınordu
|24
|13
|5
|6
|36
|30
|44
|6
|4
|İstanbulspor
|23
|13
|4
|6
|45
|26
|43
|19
|5
|Adana Demirspor
|23
|11
|6
|6
|38
|23
|39
|15
|6
|Ankara Keçiörengücü
|23
|11
|5
|7
|30
|16
|38
|14
|7
|Altay
|23
|12
|2
|9
|39
|28
|38
|11
|8
|Tuzlaspor
|23
|11
|5
|7
|31
|28
|38
|3
|9
|Bandırmaspor
|23
|9
|4
|10
|28
|27
|31
|1
|10
|Bursaspor
|23
|9
|4
|10
|35
|36
|31
|-1
|11
|Ümraniyespor
|24
|8
|7
|9
|27
|32
|31
|-5
|12
|Adanaspor
|23
|7
|5
|11
|32
|33
|26
|-1
|13
|Menemenspor
|23
|6
|8
|9
|28
|37
|26
|-9
|14
|Balıkesirspor
|23
|6
|6
|11
|23
|32
|24
|-9
|15
|Boluspor
|23
|6
|5
|12
|21
|27
|23
|-6
|16
|Akhisarspor
|23
|5
|4
|14
|20
|39
|19
|-19
|17
|Ankaraspor
|23
|3
|5
|15
|13
|37
|14
|-24
|18
|Eskişehirspor
|23
|1
|7
|15
|15
|54
|10
|-39
TFF 1. Lig 23.Hafta Fikstür
|23.02.2021
|Altay
|1-3
|Altınordu
|23.02.2021
|Ümraniyespor
|0-0
|Adana Demirspor
|23.02.2021
|Bandırmaspor
|1-1
|Ankara Keçiörengücü
|24.02.2021
|Akhisarspor
|0-1
|İstanbulspor
|24.02.2021
|Adanaspor
|0-4
|Giresunspor
|24.02.2021
|Osmanlıspor FK
|Tuzlaspor
|24.02.2021
|Samsunspor
|6-1
|Eskişehirspor
|25.02.2021
|Ankaraspor
|0-0
|Tuzlaspor
|25.02.2021
|Boluspor
|0-0
|Balıkesirspor
|25.02.2021
|Bursaspor
|0-1
|Menemenspor