Altınordu 1-0 Ümraniyespor maç sonucu | Maç özeti izle

TFF 1. Lig 23. hafta maçında Altınordu, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-0 sona erdi. Altınordu ve Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 23. hafta maçında Altınordu sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 27.02.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

ALTINORDU - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR MAÇ SONUCU

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Altınordu Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Özeti için Tıklayın

Altınordu Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu

Altınordu Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Hakemleri

Burak Pakkan(hakem), Anıl Usta(1. Yardımcı Hakem), Hakan Karabalcık(2. Yardımcı Hakem), Alim Kandemir(dördüncü Hakem)

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 9. Ahmet İlhan Özek, 20. Kahraman Demirtaş, 92. Rahmi Salih Kaya, 8. Oğulcan Ülgün, 30. Recep Aydın, 94. Enis Destan, 24. Furkan Çil, 52. Hüsamettin Yener, 17. Burak İnce, 7. Metehan Mimaroğlu

Yedekler

31. Serhat Öztaşdelen, 3. Ufuk Budak, 6. Muzaffer Kocaer, 10. Ahmet Dereli, 21. Yiğit Emre Çeltik, 26. Furkan Metin, 27. Emre Nefiz, 37. Yiğithan Güveli, 77. Şeref Özcan, 80. Sami Satılmış

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

35. Burak Öğür, 2. Avdıja Vrsajevıc, 5. Alim Öztürk, 8. Serkan Göksu, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 18. Gökhan Süzen, 27. Hüseyin Atakan Üner, 38. Ahmet Canbaz, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 55. Ercan Coşkun, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı

Yedekler

36. Orkun Özdemir, 53. Hamza Hacıoğlu, 10. Okan Derici, 19. Honore Gomıs, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 21. Mustafa Eser, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 40. Yusuf Emre Gültekin, 32. Ante Zıvkovıc, 98. Idrıssa Camara

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

TFF 1. Lig 23.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 23 16 5 2 38 14 53 24 2 Samsunspor 23 14 7 2 41 21 49 20 3 Altınordu 24 13 5 6 36 30 44 6 4 İstanbulspor 23 13 4 6 45 26 43 19 5 Adana Demirspor 23 11 6 6 38 23 39 15 6 Ankara Keçiörengücü 23 11 5 7 30 16 38 14 7 Altay 23 12 2 9 39 28 38 11 8 Tuzlaspor 23 11 5 7 31 28 38 3 9 Bandırmaspor 23 9 4 10 28 27 31 1 10 Bursaspor 23 9 4 10 35 36 31 -1 11 Ümraniyespor 24 8 7 9 27 32 31 -5 12 Adanaspor 23 7 5 11 32 33 26 -1 13 Menemenspor 23 6 8 9 28 37 26 -9 14 Balıkesirspor 23 6 6 11 23 32 24 -9 15 Boluspor 23 6 5 12 21 27 23 -6 16 Akhisarspor 23 5 4 14 20 39 19 -19 17 Ankaraspor 23 3 5 15 13 37 14 -24 18 Eskişehirspor 23 1 7 15 15 54 10 -39

TFF 1. Lig 23.Hafta Fikstür