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  3. Altınordu 1-0 Ümraniyespor maç sonucu | Maç özeti izle

Altınordu 1-0 Ümraniyespor maç sonucu | Maç özeti izle

TFF 1.Lig'in 24.haftasında Altınordu - Ümraniyespor'u konuk ediyor. Mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyenler Altınordu - Ümraniyespor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle başlığıyla aramalarda bulunuyor.

Altınordu 1-0 Ümraniyespor maç sonucu | Maç özeti izle

TFF 1. Lig 23. hafta maçında Altınordu, Bereket Sigorta Ümraniyespor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-0 sona erdi. Altınordu ve Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 23. hafta maçında Altınordu sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 27.02.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

ALTINORDU - BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR MAÇ SONUCU

Altınordu, Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Altınordu Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Özeti için Tıklayın

Altınordu Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu

Altınordu Bereket Sigorta Ümraniyespor Maçının Hakemleri

Burak Pakkan(hakem), Anıl Usta(1. Yardımcı Hakem), Hakan Karabalcık(2. Yardımcı Hakem), Alim Kandemir(dördüncü Hakem)

Altınordu İlk 11

1. Erhan Erentürk, 9. Ahmet İlhan Özek, 20. Kahraman Demirtaş, 92. Rahmi Salih Kaya, 8. Oğulcan Ülgün, 30. Recep Aydın, 94. Enis Destan, 24. Furkan Çil, 52. Hüsamettin Yener, 17. Burak İnce, 7. Metehan Mimaroğlu

Yedekler

31. Serhat Öztaşdelen, 3. Ufuk Budak, 6. Muzaffer Kocaer, 10. Ahmet Dereli, 21. Yiğit Emre Çeltik, 26. Furkan Metin, 27. Emre Nefiz, 37. Yiğithan Güveli, 77. Şeref Özcan, 80. Sami Satılmış

Teknik Sorumlu

Hüseyin Eroğlu

Bereket Sigorta Ümraniyespor İlk 11

35. Burak Öğür, 2. Avdıja Vrsajevıc, 5. Alim Öztürk, 8. Serkan Göksu, 12. Chukwuma Emmanuel Akabueze, 18. Gökhan Süzen, 27. Hüseyin Atakan Üner, 38. Ahmet Canbaz, 41. Kartal Kayra Yılmaz, 55. Ercan Coşkun, 69. Ulrıch Kevın Selom Mayı

Yedekler

36. Orkun Özdemir, 53. Hamza Hacıoğlu, 10. Okan Derici, 19. Honore Gomıs, 20. Muammer Denizhan Taşkan, 21. Mustafa Eser, 28. Hasan Batuhan Artarslan, 40. Yusuf Emre Gültekin, 32. Ante Zıvkovıc, 98. Idrıssa Camara

Teknik Sorumlu

Recep Uçar

TFF 1. Lig 23.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor23165238145324
2Samsunspor23147241214920
3Altınordu2413563630446
4İstanbulspor23134645264319
5Adana Demirspor23116638233915
6Ankara Keçiörengücü23115730163814
7Altay23122939283811
8Tuzlaspor2311573128383
9Bandırmaspor2394102827311
10Bursaspor239410353631-1
11Ümraniyespor24879273231-5
12Adanaspor237511323326-1
13Menemenspor23689283726-9
14Balıkesirspor236611233224-9
15Boluspor236512212723-6
16Akhisarspor235414203919-19
17Ankaraspor233515133714-24
18Eskişehirspor231715155410-39

TFF 1. Lig 23.Hafta Fikstür

23.02.2021Altay1-3Altınordu
23.02.2021Ümraniyespor0-0Adana Demirspor
23.02.2021Bandırmaspor1-1Ankara Keçiörengücü
24.02.2021Akhisarspor0-1İstanbulspor
24.02.2021Adanaspor0-4Giresunspor
24.02.2021Osmanlıspor FK Tuzlaspor
24.02.2021Samsunspor6-1Eskişehirspor
25.02.2021Ankaraspor0-0Tuzlaspor
25.02.2021Boluspor0-0Balıkesirspor
25.02.2021Bursaspor0-1Menemenspor
Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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