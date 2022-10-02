Altınordu 1 - 4 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1.Lig'in 7. hafta maçında Altınordu evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ye 4-1 yenildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Altınordu 1 - 4 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Kapluhan, Murat Temel

Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Hasan Hüseyin Acar, Kubilay Aktaş, (Dk. 82 Muzaffer Kocaer), Metehan Yılmaz, (Dk. 46 Emre Oymak) Ali Dere, (Dk. 72 Sami Satılmış) Emircan Gürlük, Bertuğ Bayar, (Dk. 46 Ahmet Dereli), Erdi Dikmen, Yusuf Can Esendemir, Rahmi Salih Kaya (Dk. 46 Furkan Metin)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Aykut Demir, Hamza Gür, (Dk. 23 Melih İnan), Rashad Muhammed, (Dk. 68 Ali Babaei), Bardhi, (Dk. 87 Friday Eze), Mikail Okyar, (Dk. 87 Haşim Arda Sarman), Erhan Kartal, Taha Batuhan Yayıkcı, Bekir Karadeniz, Camara (Dk. 68 Mara)

Gol: Dk. 7 Volkan Fındıklı (Altınordu), Dk. 16 Hamza Gür, Dk. 36 Mikail Okyar, Dk. 45+1 Bekir Karadeniz (penaltıdan), Dk. 56 Camara (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 45 Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Dk. 65 Aykut Demir, Dk. 80 Bardhi (Ankara Keçiörengücü)

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