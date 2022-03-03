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Altınordu 1–0 BB Erzurumspor | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında ligin güçlü ekiplerinden BB Erzurumspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 42.dakikada Ahmet İlhan Özek'in ayağından bulduğu golle 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci maçından galibiyetle ayrıldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

Altınordu 1–0 BB Erzurumspor | Maç sonucu

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Burak Şeker, Cemal Alpay, Abdullah Uğur Sarı

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Yusuf Yalçın Arslan, Erdi Dikmen, Ali Dere (Dk. 36 Yusuf Can Esendemir), Ahmet İlhan Özek, Volkan Fındıklı (Dk. 68 Sami Satılmış), Metehan Yılmaz (Dk. 60 Muzaffer Kocaer), Şeref Özcan, Recep Aydın, Hüsamettin Yener (Dk. 68 Anıl Arıcıoğlu)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir (Dk. 84 Mustafa Yumlu), Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak, Süleyman Koç (Dk. 84 Alican Özfesli), Estrela (Dk. 68 Oltan Karakullukçu), Gökhan Alsan, Malle (Dk. 46 Shala), Hasek (Dk. 84 Rosheuvel), Olanare

Gol: Dk. 42 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 29 Aykut Demir, Dk. 90+3 Gökhan Alsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 45+1 Hüsamettin Yener, Dk. 49 Şeref Özcan, Dk. 52 Metehan Yılmaz, Dk. 56 Recep Aydın, Dk. 90+8 Anıl Arıcıoğlu (Altınordu)

MAÇTAN NOTLAR

Üst üste 2. galibiyetine ulaşan Altınordu, iç sahada 4 maç aradan sonra 3 puan aldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.

Altınordu 1–0 BB Erzurumspor | Maç sonucu Altınordu 1–0 BB Erzurumspor | Maç sonucu Altınordu 1–0 BB Erzurumspor | Maç sonucu Altınordu 1–0 BB Erzurumspor | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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