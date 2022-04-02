 Ankaragücü 2- 3 Eyüpspor | Maç sonucuAltınordu 2- 0 Adanaspor | Maç sonucuNur Yerlitaş "Kızım" diye severdi! Bu Tarz Benim'in Türkan Şoray'ı Nur Bozar'ı, yıllar bozamadı! Güzelliği mest etti!Nefes kesen maçta kazanan yok! Trabzonspor 1– 1 Beşiktaş | Maç sonucu, özetiEski hakem Ahmet Çakar, Trabzonspor- Beşiktaş maçında kural ihlali yapıldığını açıkladı!Süper Loto sonuçları 3 Nisan 2022 Pazar|03.04.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıİftarda meyve yemek zehirliyor! Okuduklarınıza sizler de inanamayacaksınız!İftarın hemen ardından şişkinlik mi hissediyorsunuz? İşte yapmanız gereken 4 basit şey!Gazeteciler yetmedi bu defa Yönetmen Mantas Kvedaravicius, Ukrayna’da öldürüldü!TV8 canlı yayın Survivor All Star 68. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle Youtube
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Altınordu 2- 0 Adanaspor | Maç sonucu

Altınordu 2- 0 Adanaspor | Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Altınordu ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Altınordu'nun 2-0 yendiği maçın özetini merak edenler için haberimizde iki takım arasındaki maçın detaylarına yer verdik.

Altınordu 2- 0 Adanaspor | Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig ’de futbol heyecanı 30.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu  ile Adanaspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Altınordu- Adanaspor maçı canlı izle | Altınordu- Adanaspor maçı  TRT Türk canlı yayın izle linki haberimizde...

20220403-2-52942922-75479616.jpgAltınordu 2- 0 Adanaspor | Maç sonucu

ALTINORDU 2–0 ADANASPOR | MAÇ SONUCU 

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 70 Furkan Metin), Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Ali Dere), Ahmet İlhan Özek (Dk. 86 Feyttullah Gürlük), Kubilay Aktaş (Dk. 90+2 Yusuf Yalçın Arslan), Recep Aydın, Şeref Özcan (Dk. 90+2 Metehan Yılmaz), Kürşad Sürmeli, Hüsamettin Yener

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Fıratcan Üzüm, Donkor, Evren Korkmaz, Roche, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Benasser, Celil Yüksel (Dk. 90 Ahmethan Köse), Tetteh (Dk. 83 İbrahim Aksu), Bruns (Dk. 64 Ciss), Eren Karadağ (Dk. 64 Efe Tatlı)

Altınordu 2- 0 Adanaspor | Maç sonucu

Goller: Dk. 59 Ahmet İlhan Özek, Dk. 78 Kürşad Sürmeli (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 76 Evren Korkmaz (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Rıdvan Koçak, Dk. 45+3 Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Dk. 66 Benasser, Dk. 85 Roche (Adanaspor)

 Altınordu, Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Altınordu, maç fazlası ve 34 puanla 15. sıraya yükselerek düşme hattından çıktı.

Altınordu 2- 0 Adanaspor | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT