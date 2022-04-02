Altınordu 2- 0 Adanaspor | Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig ’de futbol heyecanı 30.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu ile Adanaspor arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Altınordu- Adanaspor maçı canlı izle | Altınordu- Adanaspor maçı TRT Türk canlı yayın izle linki haberimizde...

ALTINORDU 2–0 ADANASPOR | MAÇ SONUCU

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 70 Furkan Metin), Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Ali Dere), Ahmet İlhan Özek (Dk. 86 Feyttullah Gürlük), Kubilay Aktaş (Dk. 90+2 Yusuf Yalçın Arslan), Recep Aydın, Şeref Özcan (Dk. 90+2 Metehan Yılmaz), Kürşad Sürmeli, Hüsamettin Yener

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Fıratcan Üzüm, Donkor, Evren Korkmaz, Roche, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Benasser, Celil Yüksel (Dk. 90 Ahmethan Köse), Tetteh (Dk. 83 İbrahim Aksu), Bruns (Dk. 64 Ciss), Eren Karadağ (Dk. 64 Efe Tatlı)

Goller: Dk. 59 Ahmet İlhan Özek, Dk. 78 Kürşad Sürmeli (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 76 Evren Korkmaz (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Rıdvan Koçak, Dk. 45+3 Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Dk. 66 Benasser, Dk. 85 Roche (Adanaspor)

Altınordu, Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Altınordu, maç fazlası ve 34 puanla 15. sıraya yükselerek düşme hattından çıktı.